Папарацци засняли 43-летнюю Жизель Бюндхен в откровенном наряде

Бразильскую супермодель Жизель Бюндхен засняли в Майами в топе без бюстгальтера

Бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен попала в объективы папарацци во время прогулки в Майами в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Page Six.

43-летнюю манекенщицу засняли на улице в сером фитнес-костюме, состоящем из укороченных леггинсов, бейсболке и топе, сквозь который просвечивались ее соски. При этом звезда отказалась от бюстгальтера.

Кроме того, знаменитость надела вьетнамки, а в качестве аксессуаров выбрала вместительную сумку в тон наряду. Среди прочего, в руках она держала бутылку с напитком, а на ее плече лежала футболка.

Ранее в апреле Жизель Бюндхен показала фигуру в откровенном купальнике. На размещенном снимке манекенщица показала подтянутую фигуру в купальнике с леопардовым принтом и глубоким вырезом под грудью.