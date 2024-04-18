Пенсионер выпил в 120 барах за сутки и стал мировым рекордсменом

В Австралии пенсионер выпил в 120 барах за 24 часа и установил мировой рекорд

В Австралии пожилой британец стал мировым рекордсменом, выпив в 120 барах Сиднея за сутки. Об этом сообщает сайт Книги рекордов Гиннесса.

69-летний Дэвид Кларксон, бухгалтер на пенсии родом из британского графства Ланкашир, рассказал, что попытался установить необычный рекорд, так как любит выпивку. Кроме того, он отметил, что в Сиднее множество интересных баров, которые он хотел посетить.

Пенсионер начал свой эксперимент в полдень 11 апреля. За сутки ему удалось посетить 120 заведений и выпить в каждом по любому напитку объемом не менее 125 миллилитров. Британец утверждает, что за 24 часа он употребил не менее 20 литров жидкости.

Установить рекорд Кларксону помогали друзья. Они выступали в качестве свидетелей, а также поддерживали мужчину. Чтобы доказать, что пенсионер действительно побывал в 120 заведениях, он вел их учет в тетради и просил работников каждого бара оставлять в ней подписи. Кроме того, на протяжении первых и последних четырех часов суток с ним находился судья Книги рекордов Гиннесса Пит Фэйрберн. Он отметил, что Кларксон не только выпивал в заведениях, но и успевал общаться с их посетителями.

Наконец 12 апреля пенсионер посетил последний 120-й бар, расположенный недалеко от места старта. Именно там Фэйрберн проанализировал результаты Кларксона и присвоил ему титул рекордсмена.

Ранее сообщалось, что житель США более девяти минут удерживал работающую газонокосилку на подбородке и побил рекорд. Отмечается, что в настоящий момент мужчина является обладателем 165 мировых рекордов.

