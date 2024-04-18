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13:05, 18 апреля 2024Россия

Песков ответил на вопрос о ситуации с задержанием главы МЧС Чечни

Песков посоветовал обратиться к силовикам насчет задержания главы МЧС Чечни
Алихан Цакаев

Алихан Цакаев. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос по поводу ситуации с задержанием главы управления МЧС по Чечне Алихана Цакаева. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что данный вопрос не является прерогативой Кремля.

«Это вам нужно просто в упомянутые ведомства позвонить и там справляться», — сказал пресс-секретарь.

О задержании Цакаева в Дагестане стало известно 17 апреля. При этом инцидент произошел 14 апреля. Сообщалось, что генерал передвигался на черном внедорожнике GMC и привлек внимание местных сотрудников ДПС.

По информации издания «Подъем», мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате машину остановили при помощью ежа — противоавтомобильного заграждения. Водителя выволокли из салона и положили лицом в асфальт. Документов у него с собой не оказалось.

ЖЗЛ
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