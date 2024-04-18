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02:00, 18 апреля 2024Россия

Путин дал поручение достроить стартовый стол на Восточном

Путин дал поручение достроить стартовый стол для ракеты «Ангара-А5» на Восточном

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости закончить работу над сдачей стартового стола для сверхтяжелой ракеты «Ангара-А5» на космодроме «Восточный». Его слова приводит РИА Новости.

В ходе совещания с главой госкорпорации «Роскосмос» Юрием Борисовым российский лидер дал поручение достроить комплекс и все «довести до конца». «С документами, с бумагами, с их огромным количеством нужно разобраться и все. Надо сделать это», — подчеркнул Путин.

Глава государства также поблагодарил строителей за труд. Он отметил, что после пуска ракеты на стартовом столе «практически даже краска не облупилась».

Ранее научно-производственное объединение (НПО) «Энергомаш» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») успешно провело первые контрольно-технологические испытания двигателя РД-191М, который предназначен для модернизированной тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5М».

11 апреля состоялся первый пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» с космодрома Восточный. Старт открыл летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса «Амур» с ракетами-носителями тяжелого класса «Ангара» на космодроме Восточный.

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      Марина Совина
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