«Ангару-А5» запустили после двух отмен

«Роскосмос»: ракету «Ангара-А5» успешно запустили после двух отмен

Первый пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» с космодрома Восточный успешно состоялся после двух отмен. Трансляцию старта ведет «Роскосмос».

Отмечается, что этот пуск открывает летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса «Амур» с ракетами-носителями тяжелого класса «Ангара» на космодроме Восточный.

«Ангара-А5» отличается от ракеты-носителя «Протон-М» использованием экологически чистых компонентов топлива. Новый носитель заменит «Протоны» в ближайшей перспективе.

10 апреля пуск ракеты отменили второй раз. Отмена пуска произошла за две минуты до старта «Ангары». Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил, что пуск отменили из-за сбоя в системе наддува бака окислителя центрального блока.

Первый пуск 9 апреля также перенесли по техническим причинам. Автоматика отменила пуск за две минуты до планируемого старта. Историк космонавтики Александр Железняков назвал перенос первого пуска «Ангары-А5» с космодрома Восточный рутиной, так как в настоящее время проводятся испытания носителя и наземной инфраструктуры.