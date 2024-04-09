Первый пуск «Ангары» с Восточного перенесли на сутки

Борисов: первый пуск «Ангары» с космодрома Восточный перенесен на 10 апреля

Первый пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» с космодрома Восточный перенесен на сутки — на 10 апреля — по техническим причинам. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«Предварительно, старт назначен на резервную дату, на завтра», — сказал гендиректор госкорпорации Юрий Борисов.

Пуск тяжелого носителя с площадки 1А космодрома Восточный должен был состояться сегодня, 9 апреля, в 12:00 московского времени, однако был отменен автоматикой за две минуты до старта.

Ранее тяжелая «Ангара-А5» запускалась три раза — в декабре 2014-го, декабре 2020-го и декабре 2021-го. Все три старта осуществлялись Минобороны России с космодрома Плесецк.