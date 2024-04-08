Названо время первого пуска «Ангары» с Восточного

ТАСС: пуск ракеты «Ангара-А5» с Восточный состоится 9 апреля примерно в 12:00

Первый пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный состоится 9 апреля примерно в 12:00 мск. Соответствующее время ТАСС назвал источник в российской ракетно-космической отрасли.

«На данный момент старт намечен примерно на 18 часов по местному времени», — сказал собеседник.

В марте госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале опубликовала видео установки тяжелой ракеты «Ангара-А5» на стартовом комплексе площадки 1А космодрома Восточный.

В апреле обозреватель американского издания ArsTechnica Эрик Бергер заметил, что пуски «Ангары-А5» проводятся без полезной нагрузки.

Ранее тяжелая «Ангара-А5» запускалась три раза — в декабре 2014-го, декабре 2020-го и декабре 2021-го. Все три старта осуществлялись Минобороны России с космодрома Плесецк.