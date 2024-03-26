«Роскосмос» опубликовал видео установки «Ангары-А5» на Восточном

«Роскосмос» опубликовал видео установки ракеты «Ангара-А5» на Восточном

Госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале опубликовала видео установки тяжелой ракеты «Ангара-А5» на стартовом комплексе площадки 1А космодрома Восточный.

Первый пуск ракеты «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» с Восточного состоится 6-10 апреля.

Ранее госкорпорация сообщила о завершении сборки носителя для его первого пуска с новой площадки.

Также в марте гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов доложил президенту России Владимиру Путину, что стартовый комплекс на космодроме Восточный почти готов для пуска тяжелой ракеты «Ангара-А5».