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12:47, 3 апреля 2024Наука и техника

В США рассказали об ужасах, болезнях и чудесах российской космонавтики

ArsTechnica: российская космонавтика больна из-за устаревших технологий

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Последнее десятилетие стало ужасным для российской пусковой индустрии, которая когда-то занимала лидирующее положение в мире, а ее основная болезнь — использование устаревших технологий десятилетней давности. Планы восстановления отрасли также являются чудом. В этом уверяет обозреватель американского издания ArsTechnica Эрик Бергер.

В публикации рассказывается, что в ближайшие годы будет прекращена эксплуатация тяжелой ракеты «Протон-М», тогда как пуски ее замены — носителя «Ангара-А5» — до сих пор проводятся без полезной нагрузки. Автор напоминает, что надежная ракета «Союз-2» потеряла доступ к западным рынкам.

«Страна в значительной степени полагалась на технологии, созданные десятилетиями, в период серьезных инноваций в индустрии запуска. Таким образом, то, что на рубеже веков помогло привлечь запуски коммерческих спутников, больше не работает против растущей конкуренции со стороны [американской компании] SpaceX, а также других игроков в Индии и Китае», — уверяет обозреватель.

Бергер напоминает, что в течение первого квартала 2024 года Россия запустила всего пять ракет космического назначения, тогда как американская компания SpaceX успела провести 32 старта. «Китай также запустил почти в три раза больше ракет, чем Россия», — отмечает автор.

Планы госкорпорации «Роскосмос» по запуску многоразовой средней ракеты «Амур-СПГ» к концу десятилетия в публикации называются чудом. «Эта цель в конце десятилетия нереалистична», — говорится в материале.

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Также Бергер скептически относится к возможности создания в России сверхлегких носителей и сверхтяжелой ракеты. «Все это может понравиться отечественной аудитории в России, но давайте будем честными. Российская пусковая индустрия является изгоем на Западе, и страна, вероятно, находится в десятилетии от запуска ракеты, которая могла бы конкурировать с [частично многоразовым носителей SpaceX] Falcon 9. Ее планы относительно сверхтяжелой ракеты совершенно фантастические», — заключает автор.

В марте генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов доложил президенту России Владимиру Путину о том, что стартовый комплекс на космодроме Восточный почти готов для запуска тяжелой ракеты «Ангара-А5».

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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