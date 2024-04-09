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12:21, 9 апреля 2024Наука и техника

Первый пуск «Ангары-А5» с Восточного отменили

Первый пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» отменен за две минуты до старта

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Первый пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с недавно построенного стартового комплекса на космодроме Восточный отменили. Об этом сообщает РИА Новости.

«Выдана команда отбой пуска», — сообщил комментатор на стартовой площадке.

Ранее в апреле стало известно, что государственная комиссия разрешила первый пуск «Ангары-А5» с космодрома Восточный. Ракета несет разгонный блок «Орион» и испытательную полезную нагрузку.

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В конце марта генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Николай Нестечук сообщил, что площадку для запуска российской перспективной многоразовой ракеты «Амур-СПГ» на Восточном можно начать строить уже в 2026 году.

В том же месяце «Роскосмос» сообщил о завершении сборки «Ангары-А5» для первого пуска с космодрома Восточный. Стыковка космической головной части, состоящей из разгонного блока «Орион» и макета полезной нагрузки, с «пакетом» из трех ступеней носителя состоялась 19 марта.

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      Даниил Иринин
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