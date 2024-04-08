Госкомиссия разрешила запустить «Ангару-А5» с Восточного

«Роскосмос»: госкомиссия разрешила первый пуск «Ангары-А5» с Восточного

Государственная комиссия разрешила первый пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«Сегодня на Восточном государственная комиссия разрешила заправку топливом первой ракеты-носителя "Ангара-А5", несущей разгонный блок "Орион" и испытательную полезную нагрузку», — заявили в госкорпорации.

Пуск носителя состоится 9 апреля примерно в 12:00 московского времени.

Ранее тяжелая «Ангара-А5» запускалась три раза — в декабре 2014-го, декабре 2020-го и декабре 2021-го. Все три старта осуществлялись Минобороны России с космодрома Плесецк.