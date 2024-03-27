Названы сроки начала строительства площадки для многоразовой ракеты «Амур-СПГ»

ЦЭНКИ: площадку для запуска ракеты «Амур-СПГ» можно начать строить в 2026 году

Площадку для запуска российской перспективной многоразовой ракеты «Амур-СПГ» можно начать строить уже в 2026 году. Соответствующие сроки назвал генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Николай Нестечук. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в настоящее время ЦЭНКИ по контракту с Ракетно-космическим центром (РКЦ) «Прогресс» ведется разработка техпроекта стартового комплекса «Амур-СПГ» на космодроме Восточный. Соответствующие работы планируется завершить в ноябре 2024 года.

Рассматривается два варианта расположения стартового комплекса на Восточном. В первом случае он будет находиться в пяти километрах от местного аэропорта. Во втором — недалеко от стартового комплекса тяжелой ракеты «Ангара-А5». «По предварительным оценкам, при оперативном принятии решения и разработке документации проектной организацией данный вариант позволит приступить к строительным работам в 2026 году», — заявил генеральный директор ЦЭНКИ.

В июле 2023-го заместитель гендиректора по развитию РКЦ «Прогресс» Дмитрий Субботин сообщил, что первый пуск перспективной российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ» может состояться в 2028-2030 годах.

В марте того же года госкорпорация «Роскосмос» анонсировала подписание госконтракта на технический проект многоразовой метановой средней ракеты «Амур-СПГ».