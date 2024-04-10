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13:13, 10 апреля 2024Наука и техника

Первый пуск «Ангары» с Восточного отменили второй раз

Первый пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» повторно отменен за две минуты до старта

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Первый пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» с космодрома Восточный отменили второй раз. Об этом со ссылкой на организованную госкорпорацией «Роскосмос» трансляцию сообщает ТАСС.

«Выдана команда "Отмена пуска". Руководителям работ — подготовиться к 24-часовой стоянке», — сказал диктор.

Отмена пуска произошла за две минуты до старта носителя.

Вчера, 9 апреля, пуск «Ангары-А5» с Восточного также был отменен. Причиной этого гендиректор госкорпорации Юрий Борисов назвал сбой в системе наддува бака окислителя центрального блока.

Ранее тяжелая «Ангара-А5» запускалась три раза — в декабре 2014 года, декабре 2020 года и декабре 2021 года. Все три старта осуществлялись Минобороны России с космодрома Плесецк.

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      Иван Потапов
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