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13:44, 9 апреля 2024Наука и техника

Борисов назвал причину отмены первого пуска «Ангары» с Восточного

Борисов: первый пуск «Ангары» с Восточного отменен из-за сбоя в системе наддува

Фото: Роскосмос / РИА Новости

Первый пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» с космодрома Восточный отменен из-за сбоя в системе наддува бака окислителя центрального блока. Причину отмены старта носителя назвал в Telegram генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

«В этой ситуации предусмотрен слив топлива, разберемся окончательно в причинах», — сказал руководитель.

Пуск тяжелого носителя с площадки 1А космодрома Восточный должен был состояться сегодня, 9 апреля, в 12:00 московского времени, однако был отменен автоматикой за две минуты до старта.

Ранее тяжелая «Ангара-А5» запускалась три раза — в декабре 2014 года, декабре 2020 года и декабре 2021 года. Все три старта осуществлялись Минобороны России с космодрома Плесецк.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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