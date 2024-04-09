Перенос пуска «Ангары» сочли рутиной

Эксперт Железняков: перенос пуска «Ангары» с Восточного — обычная рутина

Перенос первого пуска тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный является рутиной, так как в настоящее время проводятся испытания носителя и наземной инфраструктуры, заявил историк космонавтики Александр Железняков. Об этом сообщает ТАСС.

«Это испытательный пуск. Здесь все надо дважды и трижды перепроверить, прежде чем запускать ракету. Очень много средств в нее вложено, не хотелось бы, чтобы из-за пустяка произошла какая-то фатальная нештатная ситуация», — сказал специалист.

К произошедшему историк призвал отнестись спокойно, посчитав это обычной рутинной работой.

Ранее первый пуск «Ангары-А5» с Восточного, намеченный на 9 апреля, был отменен автоматикой. Старт носителя был перенесен на резервную дату — 10 апреля.

Тяжелая «Ангара-А5» запускалась три раза — в декабре 2014-го, декабре 2020-го и декабре 2021-го. Все пуски носителя осуществлялись с космодрома Плесецк.