«Роскосмос» впервые испытал двигатель для тяжелой «Ангары-А5М»

«Роскосмос»: НПО «Энергомаш» впервые испытало двигатель РД-191М для «Ангары-А5М»

Научно-производственное объединение (НПО) «Энергомаш» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») успешно провело первые контрольно-технологические испытания двигателя РД-191М, который предназначен для модернизированной тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5М». Об этом сообщили в госкорпорации.

«С начала этого года в испытательном комплексе НПО "Энергомаш" состоялись первые испытания жидкостного ракетного двигателя РД-191М, предназначенного для ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5М" космического ракетного комплекса "Амур"», — говорится в сообщении.

Двигатель, который стал развитием РД-191, отличается от базовой версии увеличенной на десять процентов тягой. Это позволит модернизированной «Ангаре» выводить на орбиту более тяжелые грузы, включая модули перспективной Российской орбитальной станции.

Ранее в апреле директор Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович сообщил, что ракета «Ангара-А5» может доставить на поверхность Луны обсерваторию или беспилотный посадочный аппарат.

11 апреля состоялся первый пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» с космодрома Восточный. Старт открыл летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса «Амур» с ракетами-носителями тяжелого класса «Ангара» на космодроме Восточный.