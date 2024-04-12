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18:38, 12 апреля 2024Наука и техника

Тяжелая «Ангара» полетит к Луне, Венере и Марсу

Петрукович: ракета «Ангара-А5» может доставить на Луну посадочный аппарат

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Тяжелая ракета «Ангара-А5» может доставить на поверхность Луны обсерваторию или беспилотный посадочный аппарат, считает директор Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По мнению ученого, российский носитель благодаря своей грузоподъемности — примерно 20 тонн на низкую околоземную орбиту — может использоваться для беспилотных миссий к Луне, Венере и Марсу. «Такой вес нужен, чтобы, например, запустить какую-нибудь большую астрономическую обсерваторию, или посадочный аппарат на Луну, или вернуть грунт с Луны, полететь к Венере, к Марсу», — сказал руководитель.

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По словам Петруковича, для пилотируемых миссий в дальний космос грузоподъемности тяжелой «Ангары» недостаточно. «Человека на Луну она отправить не может — для этого нужна ракета побольше, примерно в пять раз», — уверен глава института.

11 апреля на космодроме Восточный с третьей попытки состоялся первый пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион». В рамках старта разгонный блок вывел на низкую околоземную орбиту малый спутник «Гагаринец», после чего продолжил свою работу, успешно доставив испытательную полезную нагрузку на орбиту.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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