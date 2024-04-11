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14:35, 11 апреля 2024Наука и техника

Разгонный блок «Ангары» вывел на орбиту спутник «Гагаринец»

Разгонный блок «Орион» ракеты «Ангара» вывел на орбиту спутник «Гагаринец»

Фото: Ivan Timoshenko / Reuters

Разгонный блок «Орион» тяжелой ракеты «Ангара-А5» вывел на низкую околоземную орбиту малый спутник «Гагаринец». Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«Спутник формата Cubesat 3U создан российской частной компанией Avant Space и предназначен для отработки элементов служебной платформы», — сказали в госкорпорации.

Там добавили, что после выведения «Гагаринца» разгонный блок продолжил свою работу.

11 апреля на космодроме Восточный с третьей попытки состоялся первый пуск ракеты «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион».

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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