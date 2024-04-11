Разгонный блок «Ангары» успешно доставил на орбиту экспериментальную нагрузку

Разгонный блок «Ангары-А5» успешно доставил на орбиту экспериментальную нагрузку

Разгонный блок «Орион» тяжелой ракеты «Ангара-А5» успешно доставил испытательную полезную нагрузку на околоземную орбиту. Об этом в Telegram сообщила государственная корпорация «Роскосмос».

«Основная задача первого пуска полностью выполнена!» — заявили в госкорпорации.

Отделение полезной нагрузки от разгонного блока не предусматривается программой испытаний, потому «Орион» с нагрузкой будет выведен на орбиту захоронения.

11 апреля на космодроме Восточный с третьей попытки состоялся первый пуск ракеты «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион». В рамках старта разгонный блок вывел на низкую околоземную орбиту малый спутник «Гагаринец», после чего продолжил свою работу.