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19:18, 11 апреля 2024Наука и техника

Разгонный блок «Ангары» успешно доставил на орбиту экспериментальную нагрузку

Разгонный блок «Ангары-А5» успешно доставил на орбиту экспериментальную нагрузку

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Разгонный блок «Орион» тяжелой ракеты «Ангара-А5» успешно доставил испытательную полезную нагрузку на околоземную орбиту. Об этом в Telegram сообщила государственная корпорация «Роскосмос».

«Основная задача первого пуска полностью выполнена!» — заявили в госкорпорации.

Отделение полезной нагрузки от разгонного блока не предусматривается программой испытаний, потому «Орион» с нагрузкой будет выведен на орбиту захоронения.

11 апреля на космодроме Восточный с третьей попытки состоялся первый пуск ракеты «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион». В рамках старта разгонный блок вывел на низкую околоземную орбиту малый спутник «Гагаринец», после чего продолжил свою работу.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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