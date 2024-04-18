Посольство России заявило о «разжигании шпиономании» в Германии
Посольство России в ФРГ связало вызов посла Сергея Нечаева в МИД с «разжиганием шпиономании» в Германии. Об этом сообщает РИА Новости.
Российского посла Нечаева вызвали в связи с задержанием в Баварии двух человек по подозрению в шпионаже в пользу Москвы. Дипведомство потребовало предоставить к задержанным консульский доступ, если они являются российскими гражданами.
Кроме того, Москва предупредила Берлин о последствиях недружественных действия в адрес России. Посольство заверило, что они не останутся без ответа.
18 апреля генпрокуратура ФРГ арестовала двух граждан Германии и России за якобы шпионаж в пользу Москвы. «Дитер С. и Александр Дж. были арестованы в Байройте сотрудниками Федерального управления уголовной полиции», — сообщила немецкая прокуратура. В их домах и на рабочих местах были проведены обыски.
После этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок вызвала посла России Сергея Нечаева.