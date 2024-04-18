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12:39, 18 апреля 2024Силовые структуры

Профессора российского университета осудили по делу о госизмене

В Петербурге к 7 годам приговорили главу «НИПГС» Куранова по делу о госизмене

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к семи годам колонии строгого режима 76-летнего профессора местного университета и директора «Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем» Александра Куранова, виновного в госизмене. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 18 апреля, сообщила пресс-секретарь петербургских судов Дарья Лебедева.

Ученого признали виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Судебные заседания проходили в закрытом режиме в связи с наличием грифа «Совершенно секретно».

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