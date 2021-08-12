ФСБ задержала директора НИИ гиперзвуковых систем по делу о госизмене

В Москве сотрудники ФСБ задержали директора научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем по делу о госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, спецслужбы ходатайствуют перед судом об аресте подозреваемого. Речь идет о главном конструкторе «Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем» Александре Куранове. Он был задержан в результате оперативно-разыскных мероприятий, указал источник.

В Лефортовском суде Москвы подтвердили получение ходатайства ФСБ об избрании меры пресечения подозреваемому в госизмене в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Там добавили, что Куранов находится в статусе подозреваемого, официально обвинения ему пока не предъявлено. Детали дела не раскрываются.

Александру Куранову 73 года, имеет звание доктора технических наук, профессор, специалист в области физики и химии плазмы, сообщается на сайте предприятия.