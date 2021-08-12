Появились детали дела ФСБ о госизмене главы предприятия гиперзвуковых систем

Следователи ФСБ заподозрили главу «Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем» Александра Куранова в передаче гражданину иностранного государства сведений о научных разработках, являющихся государственной тайной. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

По его словам, занимавшийся долгое время гиперзвуковыми технологиями, в том числе разработкой гиперзвукового летательного аппарата «Аякс», Куранов мог раскрыть иностранцу закрытую информацию. Начатые еще в советское время работы проводились им вплоть до 2000-х годов. Во время разработок Куранов встречался с представителями иностранных государств, его работами интересовались в США и Китае.

Источник не пояснил, связано ли задержание Куранова с проектом «Аякс».

Ранее 12 августа сообщалось о его задержании по делу о госизмене. Куранов был задержан в результате оперативно-разыскных мероприятий.

В Лефортовском суде Москвы подтвердили получение ходатайства ФСБ об избрании меры пресечения подозреваемому в госизмене в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Там добавили, что Куранов находится в статусе подозреваемого, официального обвинения ему пока не предъявлено. Детали дела не раскрываются.

Александру Куранову 73 года, имеет степень доктора технических наук, профессор, специалист в области физики и химии плазмы, сообщается на сайте предприятия. Он занимает пост гендиректора и главного конструктора «Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем».