Суд арестовал главу предприятия гиперзвуковых систем по делу ФСБ о госизмене

Лефортовский суд взял под стражу директора «НИПГС» Александра Куранова по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал главу «Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем» Александра Куранова, задержанного ФСБ по подозрению в госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба суда.

Мера пресечения избрана до 9 октября 2021 года. Решение было принято по ходатайству следствия ФСБ о заключении подозреваемого под стражу.

Ранее 12 августа сообщалось, что Куранову вменяется передача гражданину иностранного государства сведений о научных разработках, являющихся государственной тайной. Он занимался долгое время гиперзвуковыми технологиями, в том числе разработкой гиперзвукового летательного аппарата «Аякс». Начатые еще в советское время работы проводились им вплоть до 2000-х годов. Во время разработок Куранов встречался с представителями иностранных государств, его работами интересовались в США и Китае.

Его задержали в результате оперативно-разыскных мероприятий по делу о госизмене.

Александру Куранову 73 года, имеет степень доктора технических наук, профессор, специалист в области физики и химии плазмы, сообщается на сайте предприятия. Он занимает пост гендиректора и главного конструктора «Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем».