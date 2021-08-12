Арестованный по делу ФСБ о госизмене ученый по гиперзвуку попал на видео

Директор «Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем» Александр Куранов, подозреваемый в госизмене, попал на видео. Запись предоставлена «Ленте.ру» пресс-службой Лефортовского суда Москвы.

На кадрах видно, как мужчину в наручниках ведут сотрудники правоохранительных органов. Его заводят в зал суда, вслед туда заходит представитель прокуратуры.

Ранее 12 августа Лефортовский суд Москвы арестовал Куранова до 9 октября 2021 года. Решение было принято по ходатайству следствия ФСБ о заключении подозреваемого под стражу.

Ему вменяется передача гражданину иностранного государства сведений о научных разработках, являющихся государственной тайной. Он занимался долгое время гиперзвуковыми технологиями, в том числе разработкой гиперзвукового летательного аппарата «Аякс». Начатые еще в советское время работы проводились им вплоть до 2000-х годов. Во время разработок Куранов встречался с представителями иностранных государств, его работами интересовались в США и Китае.

Его задержали в результате оперативно-разыскных мероприятий по делу о госизмене.

Александру Куранову 73 года, имеет степень доктора технических наук, профессор, специалист в области физики и химии плазмы, сообщается на сайте предприятия. Он занимает пост гендиректора и главного конструктора «Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем».