Samsung представила память для ИИ

Samsung анонсировала чип памяти для ИИ со скоростью 10,7 гигабит в секунду

Южнокорейская корпорация Samsung анонсировала первый чип памяти, предназначенный для работы с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает издание SamMobile со ссылкой на материалы компании.

Чип LPDDR5X DRAM может обеспечивать передачу информации с рекордной скоростью 10,7 гигабит в секунду. Это значительно выше, чем у чипа LPDDR5X, скорость которого ограничена 6,4 гигабитами в секунду. По словам инженеров Samsung, производительность нового устройства по сравнению со старыми выросла на 25 процентов.

Представленные чипы созданы по 12-нанометровому техпроцессу, благодаря чему он обеспечивает большую емкость на 30 процентов. В первую очредь новое полупроводниковое оборудование предназначено для нужды искусственного интеллекта (ИИ), где скорость обмена информацией имеет огромное значение. Емкость LPDDR5X DRAM составляет 32 гигабайта.

Новые чипы можно будет использовать в компьютерах, ноутбуках, смартфонах и прочих девайсах. Оборудование будет готово ко второй половине 2024 года. «Samsung продолжит внедрять инновации и поставлять продукты для предстоящей эры искусственного интеллекта на устройствах посредством тесного сотрудничества с клиентами», — заявил исполнительный вице-президент Samsung Ен Чхоль Бэ.

В конце марта стало известно, что корпорация Samsung собралась сдавать в аренду накопители объемом в петабайт. Оборудование будет поставляться для серверов, обрабатывающих данные для ИИ.