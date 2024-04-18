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14:07, 18 апреля 2024Силовые структуры

Ректора Казанского университета оставили в СИЗО

Мосгорсуд оставил в силе постановление об аресте ректора КФУ Гафурова

Московской городской суд оставил в силе постановление Савеловского районного суда столицы об аресте ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Защите Гафурова не удалось оспорить меру пресечения. Мосгорсуд не удовлетворил апелляционные жалобы адвокатов обвиняемого.

Ректора КФУ обвиняют в покушении, а также в расправе с отягчающими обстоятельствами, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. По версии следствия, в обоих случаях Гафуров был подстрекателем. От его действий пострадал депутат и бизнесмен Айдар Исрафилов. 28 августа 1999 года в Москве на автостоянке возле рынка, расположенного в спорткомплексе ЦСКА, из припаркованного ВАЗ-2106 выскочил человек в белой куртке и на глазах у десятков людей открыл огонь по Исрафилову в упор из пистолета.

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