Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:37, 18 апреля 2024Мир

Россия отреагировала на желание Аргентины сотрудничать с НАТО

Замглавы МИД России Рябков призвал Аргентину здраво оценить, что такое НАТО

Фото: Rodrigo Abd / AP

Замглавы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков призвал Аргентину здраво оценить, что такое НАТО. Это произошло после подачи страной заявки на сотрудничество с Североатлантическим альянсом, сообщает ТАСС.

Кроме того, Рябков отметил, что Москва не будет «перетряхивать» отношения с Буэнос-Айресом из-за его желания стать глобальным партнером НАТО.

18 апреля аргентинский министр обороны Луис Петри сообщил, что на встрече с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ он передал ему запрос от Аргентины стать глобальным партнером альянса. «Мы продолжим работать над восстановлением связей, которые позволят модернизировать и обучать наши силы по стандартам НАТО», — добавил министр.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      «Гнать надо их из структур с треском». Кадыров призвал наказать полицейских после жесткого задержания главы МЧС Чечни

      Раскрыто праздничное меню москвичей

      Немецкая компания разработала программу для отслеживания вредных выбросов

      В США заявили об отступлении ВСУ из-за ударов авиабомбами

      В самолет с пассажирами на борту ударила молния

      Папарацци засняли 43-летнюю Жизель Бюндхен в откровенном наряде

      Ракетный корабль «Буря» выполнил испытательные стрельбы

      Еще одна западная компания решила уйти из России

      Мать спасла жизнь пережившему остановку сердца новорожденному сыну

      В России прокомментировали отказ страховщиков «Северного потока» от выплат

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше