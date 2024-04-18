Россия отреагировала на желание Аргентины сотрудничать с НАТО

Замглавы МИД России Рябков призвал Аргентину здраво оценить, что такое НАТО

Замглавы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков призвал Аргентину здраво оценить, что такое НАТО. Это произошло после подачи страной заявки на сотрудничество с Североатлантическим альянсом, сообщает ТАСС.

Кроме того, Рябков отметил, что Москва не будет «перетряхивать» отношения с Буэнос-Айресом из-за его желания стать глобальным партнером НАТО.

18 апреля аргентинский министр обороны Луис Петри сообщил, что на встрече с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ он передал ему запрос от Аргентины стать глобальным партнером альянса. «Мы продолжим работать над восстановлением связей, которые позволят модернизировать и обучать наши силы по стандартам НАТО», — добавил министр.