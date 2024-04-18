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16:46, 18 апреля 2024Мир

Аргентина захотела стать глобальным партнером НАТО

Министр обороны Петри: Аргентина хочет стать глобальным партнером НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Enrique Marcarian / Reuters

Аргентина хочет стать глобальным партнером НАТО и направила соответствующий запрос. Об этом объявил аргентинский министр обороны Луис Петри на странице в соцсети X.

Он сообщил, что встретился с заместителем генерального секретаря Североатлантического альянса Мирчей Джоанэ и передал ему запрос.

«Я представил письмо о намерениях, в котором выражается просьба Аргентины стать глобальным партнером альянса. Мы продолжим работать над восстановлением связей, которые позволят модернизировать и обучить наши силы по стандартам НАТО», — заявил Петри.

Ранее посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов отметил, что из-за собственного самомнения и наглости НАТО в качестве объединения государств стало похоже на бабку со скверным характером.

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      Семен Александров
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