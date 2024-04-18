Россиян предупредили о риске роста отказов при денежных переводах

«Известия»: россияне могут столкнуться с ростом отказов при переводах из-за FATF

В среднесрочной перспективе россияне могут столкнуться с риском увеличения числа отказов при совершении денежных переводов как внутри страны, так и за ее пределами. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на участников рынка.

Главной причиной подобной динамики, как уточнили опрошенные аналитики, могут стать изменения в рекомендации 16 («Электронные переводы средств»), которые разработала Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Так, председатель правления Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» (НП «НПС») Александр Линников пояснил, что нововведения FATF обяжут банки требовать от своих клиентов обновить состав информации при составлении платежных поручений. При этом речь идет об актуализации не только адреса отправителя, но и получателя денежного перевода.

В свою очередь, председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов назвал самой неприятной новацией требование FATF к банку получателя проверять актуальность сведений о его адресе. Он должен совпадать с той информацией, которая есть в системе финансовой организации. В случае несовпадения перевод могут отклонить, заключил аналитик.

Ранее в Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали, что в 2023 году у 539,1 тысячи россиян имелись финансовые счета в иностранных банках.

В конце марта 2024-го руководство российского Центробанка (ЦБ) продлило еще на полгода (до 30 сентября) ограничения на денежные переводы за рубеж. Для россиян и граждан дружественных стран лимит на транзакции на зарубежные счета по-прежнему будет составлять не более 1 миллиона долларов в месяц.