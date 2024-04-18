Россиянам назвали распространенную ошибку при измерении давления

Кардиолог Беленков заявил, что нужно делать три замера давления за раз

Академик РАН, врач-кардиолог Юрий Беленков назвал распространенную ошибку при измерении давления. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он рассказал, что одного замера недостаточно для получения точных показаний. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Беленков измерил давление одной из зрительниц в студии. Показатели, продемонстрированные им после измерения, были высокими. «Что мы делаем — бежим к доктору? Не-а. Мы сидим еще минутку и измеряем еще раз. Сразу не паникуем», — раскрыл врач.

Академик заявил, что за раз нужно сделать три замера давления, чтобы получить достоверный результат.

Ранее Беленков заявил, что прыжки в снег после бани могут быть опасны для жизни. Он отметил, что из-за резкой смены температуры происходит спазм сосудов.

До этого врачи Елена Малышева и Герман Гандельман назвали три правила, которые необходимо соблюдать при измерении давления. В частности, они призвали россиян использовать электронной тонометр.