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19:31, 18 апреля 2024Россия

Российский чиновник уволился из-за видео сына с Бали со словами «на хрена Пермь»

Вице-премьер Пермского края Демкин уволился из-за видео его сына с Бали
Алексей Демкин

Алексей Демкин . Анна Майорова / ТАСС

Вице-премьер Пермского края Алексей Демкин уволился из-за видео, которое записал его сын Илья, живущий на Бали. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на пресс-службу правительства региона и самого чиновника.

По словам Демкина, он осознал ответственность за высказывание своего сына. «Поэтому посчитал правильным написать заявление по собственному желанию. Благодарю коллег из правительства за ценный опыт совместной работы», — сказал он.

Видео Ильи Демкина, с марта 2022 года живущего на Бали, распространилось по сети 11 апреля. На записи он снимает себя во время посещения местного кафе и, обращаясь к подписчикам, рассказывает, что его часто спрашивают о возвращении в Пермь. После этого мужчина показывает вид на тропическую природу и спрашивает: «На хрена мне Пермь?»

Ранее стало известно о сыне главы затопленного из-за паводков Орска Василия Козупицы Николае, который с октября 2022 года живет в Саудовской Аравии и владеет квартирой в Дубае стоимостью более 30 миллионов рублей. В результате мэру пришлось записать видео, в котором он объяснил, что его сын добился всего сам. По его словам, Николай Козупица с отличием окончил вуз по специальности «инженер-геолог», после чего около десяти лет работал на Сахалине. Затем мужчина уехал в Саудовскую Аравию по приглашению на работу. В «Единой России» заявили, что градоначальнику не угрожает исключение из партии, так как его сын совершеннолетний и может сам решать, что ему делать.

ЖЗЛ
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