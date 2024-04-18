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14:01, 18 апреля 2024Россия

Российский мэр пообещал миллион рублей за контракт с Минобороны

Мэр Нижнего Новгорода пообещал миллион рублей добровольцам за службу в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев пообещал миллион рублей за контракт с Минобороны России. Свой комментарий он опубликовал в Telegram-канале.

Он пояснил, что россиянам, которые добровольно захотят отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО), будет выплачиваться эта сумма из трех бюджетов — городского, областного и оборонного ведомства.

В первую неделю апреля выплаты за подписание контрактов повысили власти еще двух регионов. Губернатор Ростовской области поднял ставку до 700 тысяч рублей, глава Краснодарского края удвоил сумму с 500 тысяч до миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Красноярске участвовавший в спецоперации боец «Вагнера» с боевыми наградами был вынужден встать за кассу.

Кроме того, военнослужащего мучают фантомные боли. Мужчина снимает комнату в коммунальной квартире.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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