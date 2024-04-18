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18:37, 18 апреля 2024Культура

Российский режиссер умер в 72 года

Режиссер фильма «На Муромской дорожке» Федор Петрухин умер в возрасте 72 лет
Федор Петрухин

Федор Петрухин. Кадр: фильм «Радости земные»

В возрасте 72 лет умер российский режиссер Федор Петрухин, сообщил Союз кинематографистов России.

Причина смерти кинематографиста и другие подробности не сообщаются. «Приносим соболезнования родным и близким Федора Федоровича», — добавили в Союзе.

Отмечается, что окончивший Высшие курсы сценаристов и режиссеров при Госкино СССР, в мастерской Ролана Быкова, Петрухин дебютировал в качестве режиссера-постановщика фильма «Дина» в 1991 году. Он снял такие фильмы как «На Муромской дорожке», «День Победы», «Кензели», «Подсолнух», а также телесериалы «Новая жизнь сыщика Гурова», «Одиссея сыщика Гурова» и документальный фильм «Курсанты Кремля».

Ранее в четверг стало известно, что скончался режиссер и актер Александр Пономарев. Ему было 64 года.

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      Антон Похиляк
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