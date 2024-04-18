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06:23, 18 апреля 2024Бывший СССР

Российский снайпер уничтожил статусного противника в зоне СВО

Российский снайпер уничтожил руководителя контрснайперского подразделения ВСУ

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Global Look Press

Группировка российских снайперов ликвидировала в зоне специальной военной операции (СВО) руководителя контрснайперского подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Блискавка. Об этом военнослужащий сообщил в беседе с ТАСС.

«Я считаю, это не моя личная заслуга, а все-таки заслуга группы, каждого из нас, потому что мы — это один рабочий организм», — сказал снайпер.

Он отметил, что Блискавка стал одной из самых статусных целей группы. Уничтожение статусного противника удалось подтвердить благодаря захваченным винтовке и документам бойца.

Ранее на видео попала ночная операция российских солдат воздушно-десантных войск (ВДВ) по уничтожению опытного снайпера одного из спецподразделений ВСУ. Вместе с ним действовала группа прикрытия из семи человек. Десантникам удалось обнаружить их лишь спустя пятеро суток в засаде.

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      Евгений Силаев
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