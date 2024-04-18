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21:40, 18 апреля 2024Ценности

«Самая сексуальная юристка в мире» снялась в бикини в откровенной позе

Фото: @deniserocha.oficial

Бразильская модель, юристка и бывший советник парламента Дениз Роша снялась в откровенном образе. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 5,3 миллиона подписчиков.

40-летняя знаменитость, которую в соцсетях прозвали «самой сексуальной юристкой в мире», позировала, сидя дома на лестнице с разведенными в стороны ногами. Она предстала перед камерой в бежевом бикини, включавшем в себя топ с треугольными чашками и мини-стринги. В свою очередь, купальник обнажал тату на животе блогерши и пирсинг в пупке.

Кроме того, инфлюэнсерша распустила волосы, нарастила ресницы и сделала маникюр бордового цвета. Также она подчеркнула глаза черными стрелками и обвела контур губ карандашом.

Ранее в апреле американка Кайла Симмонс, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире волейболисткой», снялась без штанов и порадовала фанатов.

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      Карина Черных
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