«Самая сексуальная юристка в мире» снялась в бикини в откровенной позе

Бразильская модель, юристка и бывший советник парламента Дениз Роша снялась в откровенном образе. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 5,3 миллиона подписчиков.

40-летняя знаменитость, которую в соцсетях прозвали «самой сексуальной юристкой в мире», позировала, сидя дома на лестнице с разведенными в стороны ногами. Она предстала перед камерой в бежевом бикини, включавшем в себя топ с треугольными чашками и мини-стринги. В свою очередь, купальник обнажал тату на животе блогерши и пирсинг в пупке.

Кроме того, инфлюэнсерша распустила волосы, нарастила ресницы и сделала маникюр бордового цвета. Также она подчеркнула глаза черными стрелками и обвела контур губ карандашом.

Ранее в апреле американка Кайла Симмонс, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире волейболисткой», снялась без штанов и порадовала фанатов.