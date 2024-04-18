Сотрудники ГИБДД помогли рожавшей седьмого ребенка россиянке и попали на видео

В Липецке сотрудники ГИБДД довезли рожавшую седьмого ребенка женщину до больницы

Сотрудники ГИБДД Андрей Токарев и Дмитрий Шаронин помогли рожавшей седьмого ребенка россиянке и попали на видео. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Zvezdanews.

Супруг женщины подбежал к полицейским и сообщил, что ей нужна срочная медицинская помощь. Сотрудники ГИБДД пригласили жительницу Липецка в патрульную машину и довезли ее до родильного дома. В размещенном ролике видно, как мужчины, включив мигалки и звуковые сигналы, доставляют россиянку с предродовыми схватками в больницу.

Известно, что женщине сделали операцию, и у пары родился сын.

Ранее в апреле россиянка родила четверню и удивила врачей. Главный врач Ярославского перинатального центра Сергей Кирдянов заявил, что это удивительный и редкий случай, так как родители не прибегали к процедуре ЭКО.