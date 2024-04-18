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17:35, 18 апреля 2024Мир

США наложат вето на просьбу Палестины о полноправном членстве в ООН

Euractiv: США наложат вето на просьбу Палестины о полноправном членстве в ООН

Фото: Tomas Cuesta / Reuters

Соединенные Штаты наложат вето на резолюцию Палестины о праве стать членом ООН на голосовании Совета Безопасности (СБ) ООН, которое пройдет 19 апреля. Об этом сообщает агентство Euractiv.

Соединенные Штаты заявили, что создание независимого палестинского государства должно произойти путем прямых переговоров между сторонами, а не в Организации Объединенных Наций.

«Мы [США] не видим, что принятие резолюции в Совете Безопасности обязательно приведет нас к такому моменту, когда мы сможем найти решение по принципу создания двух государств, продвигающееся вперед», — заявила постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

Издание также отмечает, что союзнические отношения США с Израилем повлияют на решение, поскольку принятие резолюции фактически признает палестинское государство.

Ранее Совбез ООН направил в Комитет организации по приему новых членов заявку Палестины на вступление. В 2011 году Палестина уже подавала заявку на вступление в организацию, однако тогда организация решила отложить этот вопрос.

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      Дарья Устьянцева
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