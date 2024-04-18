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18:23, 18 апреля 2024Наука и техника

Starliner прибыл на космодром

Корабль Starliner прибыл на космодром для первого пилотируемого запуска к МКС

Фото: Steve Nesius / Reuters

Космический корабль Starliner разработки компании Boeing прибыл в Космический центр имени Джона Кеннеди в американском штате Флорида для первого пилотируемого запуска к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает издание SpaceNews.

Корабль был интегрирован в головную часть ракеты Atlas 5, пуск которой должен состояться с площадки №41 космодрома не ранее вечера 6 мая.

В марте издание сообщило, что НАСА и Boeing в ходе серии брифингов подтвердили, что первый полет Starliner с экипажем к МКС состоится не ранее 1 мая.

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В ходе первого полета Starliner с экипажем к МКС на борту корабля будут находиться астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Члены экипажа проверят возможность ручного управления космическим кораблем при стыковке со станцией и маневрирование во время обратного путешествия на Землю. Полет астронавтов продлится восемь суток. Успешная миссия позволит завершить сертификацию Starliner для регулярных полетов экипажей к МКС.

Ранее корабль стартовал дважды без экипажа — 20 декабря 2019-го и 19 мая 2022-го. В первом случае стыковка корабля с МКС была отменена. Во втором Starliner без экипажа успешно пристыковался к станции.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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