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13:48, 18 апреля 2024Ценности

Стилист Рогов назвал модный тренд на весну и лето 2024 года

Стилист Рогов: очень маленькие сумки стали трендом весны и лета 2024 года

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Стилист Александр Рогов назвал модный тренд на весну и лето 2024 года. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

По словам эксперта, в текущем сезоне популярными стали очень маленькие и очень большие сумки. «Еще немного о самых модных сумках сезона. Maxi или mini — выбираем либо огромные, либо миниатюрные», — посоветовал он.

Свои слова эксперт проиллюстрировал снимками, на которых манекенщицы продемонстрировали образы с данными аксессуарами. На размещенных фото запечатлены модели с маленькими сумками серебряного, мятного и зеленого оттенков с многочисленными декоративными элементами.

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Девушки также позировали с объемными черными, бордовыми и коричневыми сумками, сочетая их с платьями и брюками.

Ранее в апреле стилист Владислав Лисовец назвал голые ноги абсолютным трендом весны и лета. По словам модного эксперта, в текущем и следующем сезонах актуальными окажутся наряды в эстетике 2000-х годов. Среди них — брюки и юбки на бедрах.

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      Екатерина Ештокина
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