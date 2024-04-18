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15:27, 18 апреля 2024Экономика

Уровень воды в Ишиме в Тюменской области стал рекордным

Уровень воды в Ишиме в Тюменской области превысил исторический максимум

Фото: Денис Моргунов / URA.RU / ТАСС

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области превысил исторический максимум. О рекорде сообщается в Telegram-канале правительства региона.

«Река Ишим в районе села Ильинка Казанского района превысила исторический максимум 2017 года уже на 56 сантиметров», — говорится в публикации. Отмечается, что уровень воды за сутки повысился от 7 до 68 сантиметров.

Из-за угрозы подтопления из населенных пунктов Тюменской области уехали более 1,6 тысячи человек, 193 из них — в пункты временного размещения. Большая часть граждан переехала в родственникам, малоподвижные жители были размещены в медицинских учреждениях и учреждениях социального обслуживания.

11 апреля губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в зону возможного затопления попадает 51 населенный пункт в регионе.

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      Александра Качан
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