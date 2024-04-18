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21:59, 18 апреля 2024Силовые структуры

В Дагестане задержали еще двоих энергетиков по делу о хищении 2,8 миллиарда

РИА Новости: в Дагестане задержали двоих энергетиков по делу о хищении 2,8 млрд

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Дагестане задержали еще двоих энергетиков по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в компании «Россети Северный Кавказ».

Речь идет о руководителе городских электросетей Дербента Исе Рагимое и заместители начальника управления по сбыту «Дагэнерго» Насыре Абдуллаеве. Собеседник агентства добавил, что есть и другие задержанные, о них пока не сообщается.

Накануне в Махачкале были арестованы еще восемь энергетиков, в том числе заместитель директора компании «Дагэнерго» Амирахмед Зурканаев, по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей.

12 апреля сообщалось, что ФСБ задержала девять сотрудников «Россети Северный Кавказ». Силовики разоблачили организованную преступную группу из бывших и действующих сотрудников компании, ее филиала «Дагэнерго» и подрядных организаций. Они похищали бюджетные деньги, выделенные на создание автоматизированной системы учета электроэнергии в Дагестане.

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      Марина Совина
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