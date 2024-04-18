В ГУР Украины назвали взрывы в Крыму «прекрасной операцией»

Представитель ГУР Юсов назвал взрывы в Джанкое «прекрасной операцией» ВСУ

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов назвал взрывы в Крыму 17 апреля «прекрасной операцией» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова передает агентство УНИАН.

«То, что вчера происходило в Джанкое, — это прекрасная операция Вооруженных сил Украины», — заявил военный.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что аэродром в Крыму атаковали ВСУ. По его словам, украинские военные «реализовали правильный удар».

17 апреля ВСУ ракетами атаковали аэродром в Джанкое на севере полуострова. Жители города сообщили о мощных взрывах около четырех часов утра. Предварительно, на севере полуострова сработала система противовоздушной обороны (ПВО). После этого неподалеку в поле начался пожар.