Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:03, 18 апреля 2024Бывший СССР

В ГУР Украины назвали взрывы в Крыму «прекрасной операцией»

Представитель ГУР Юсов назвал взрывы в Джанкое «прекрасной операцией» ВСУ

Кадр: Telegram-канал Baza

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов назвал взрывы в Крыму 17 апреля «прекрасной операцией» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова передает агентство УНИАН.

«То, что вчера происходило в Джанкое, — это прекрасная операция Вооруженных сил Украины», — заявил военный.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что аэродром в Крыму атаковали ВСУ. По его словам, украинские военные «реализовали правильный удар».

17 апреля ВСУ ракетами атаковали аэродром в Джанкое на севере полуострова. Жители города сообщили о мощных взрывах около четырех часов утра. Предварительно, на севере полуострова сработала система противовоздушной обороны (ПВО). После этого неподалеку в поле начался пожар.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      В России началась «революция зарплат» из-за СВО. Почему людям неизбежно будут платить больше?

      В Госдуме оценили вероятность «революции зарплат» в России

      Российские войска сбили десятки снарядов чешской реактивной системы Vampire

      Арестованную за помощь ВСУ американку отказались выпускать из российского СИЗО

      Машков сопоставил течение жизни и СВО

      Минобороны заявило об уничтожении пункта управления командования ВСУ «Север»

      В Кремле прокомментировали американский пакет помощи Украине

      В России назвали способы снижения бедности

      Адвокат заявил о позиции пресс-секретаря Meta по делу об оправдании терроризма

      Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше