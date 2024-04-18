В Кремле объяснили критику Путиным губернатора из-за слов о жителях региона

Песков о критике Путиным Моора: президент требует корректных выражений о людях

Президент России Владимир Путин всегда требует от представителей власти корректных выражений в адрес граждан. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя критику российского лидера в отношении губернатора Тюменской области Александра Моора, назвавшего упертыми отказывающихся эвакуироваться из-за паводка жителей региона, пишет РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналистов о том, часто ли Путин «ставит на место» глав регионов, министерств и ведомств во время разговора, представитель Кремля подчеркнул, что президент всегда внимательно относится к людям и требует корректных выражений от представителей власти, когда речь заходит о бедах и заботах россиян. «Это постоянная характеристика президента Путина. Поэтому да, в этом плане он очень требователен», — констатировал Песков.

Путин раскритиковал Моора во время совещания с главами регионов по ситуации с паводками в России, состоявшегося 17 апреля. Докладывая главе государства, тюменский губернатор сообщил, что в зоне подтопления после эвакуации остались только «самые упертые». «Не надо так о людях, не надо. Послушайте меня, не смешно», — отреагировал на эти слова президент, подчеркнув, что люди не уезжают из-за страха за сохранность имущества.

Ранее на отказывающихся эвакуироваться жителей также жаловался губернатор Курганской области Вадим Шумков. По его словам, многие граждане не верят в серьезность угрозы.