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13:12, 18 апреля 2024Россия

В Кремле объяснили критику Путиным губернатора из-за слов о жителях региона

Песков о критике Путиным Моора: президент требует корректных выражений о людях

Фото: Sputnik / Sergei Savostyanov / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин всегда требует от представителей власти корректных выражений в адрес граждан. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя критику российского лидера в отношении губернатора Тюменской области Александра Моора, назвавшего упертыми отказывающихся эвакуироваться из-за паводка жителей региона, пишет РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналистов о том, часто ли Путин «ставит на место» глав регионов, министерств и ведомств во время разговора, представитель Кремля подчеркнул, что президент всегда внимательно относится к людям и требует корректных выражений от представителей власти, когда речь заходит о бедах и заботах россиян. «Это постоянная характеристика президента Путина. Поэтому да, в этом плане он очень требователен», — констатировал Песков.

Путин раскритиковал Моора во время совещания с главами регионов по ситуации с паводками в России, состоявшегося 17 апреля. Докладывая главе государства, тюменский губернатор сообщил, что в зоне подтопления после эвакуации остались только «самые упертые». «Не надо так о людях, не надо. Послушайте меня, не смешно», — отреагировал на эти слова президент, подчеркнув, что люди не уезжают из-за страха за сохранность имущества.

Ранее на отказывающихся эвакуироваться жителей также жаловался губернатор Курганской области Вадим Шумков. По его словам, многие граждане не верят в серьезность угрозы.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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