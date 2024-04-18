В Кургане из-за протечки дамбы заработала сирена с призывом к эвакуации

В Кургане заработала сирена с призывом к эвакуации из-за протечки дамбы

В курганском микрорайоне Малое Чаусово, где произошла протечка дамбы, заработали сирены с призывом к эвакуации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

По его словам, на данный момент ведется работа по засыпке протечки. Отмечается, что микрорайон находится недалеко от аэропорта Кургана.

О протечках в дамбе ранее 18 апреля заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Причиной этому, по его словам, стали резкий подъем уровня воды в Тоболе, который глава региона назвал превысившим максимум с 1994 года, а также оттайка нижней части грунта.

Из-за весеннего половодья в стране подтопило более 15,6 тысячи домов. Помимо того, паводок затронул 27 993 приусадебных участка. В МЧС России сообщили, что к столь сильному половодью в России привели природные факторы: переувлажнение почвы в осеннее время и ее последующее промерзание, а также большие объемы снега, резкое весеннее потепление и обильные осадки.