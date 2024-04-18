В Орске запустили основной водовод

Губернатор Оренбургской области Паслер: в Орске запущен основной водовод

В пострадавшем от паводка городе Орске Оренбургской области запустили основной водовод. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер в Telegram.

При этом объем подаваемой воды пока снижен, отметил он. Сотрудники МЧС России, Росводоканала и других служб продолжают вводить в эксплуатацию скважины Кумакского водозабора, пояснил губернатор.

«Предпринимаем все возможное, чтобы вернуть воду в Орск в кратчайшее время», — заключил Паслер.

Ранее жители Орска пожаловались на нехватку воды. В сети также появились фотографии, на которых горожане черпают воду с улиц и пытаются набрать ее в подвешенные на балконах ведра.

В апреле на Оренбургскую область и ряд других регионов России обрушилось сильнейшее за последние годы наводнение. Одним из наиболее пострадавших населенных пунктов оказался Орск — второй по численности населения город Оренбургской области. 5 апреля в городе прорвало плотину, после чего начало затапливать жилые кварталы.