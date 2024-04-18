Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:01, 18 апреля 2024Россия

В Орске запустили основной водовод

Губернатор Оренбургской области Паслер: в Орске запущен основной водовод
СюжетНаводнения в России:

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В пострадавшем от паводка городе Орске Оренбургской области запустили основной водовод. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер в Telegram.

При этом объем подаваемой воды пока снижен, отметил он. Сотрудники МЧС России, Росводоканала и других служб продолжают вводить в эксплуатацию скважины Кумакского водозабора, пояснил губернатор.

«Предпринимаем все возможное, чтобы вернуть воду в Орск в кратчайшее время», — заключил Паслер.

Ранее жители Орска пожаловались на нехватку воды. В сети также появились фотографии, на которых горожане черпают воду с улиц и пытаются набрать ее в подвешенные на балконах ведра.

В апреле на Оренбургскую область и ряд других регионов России обрушилось сильнейшее за последние годы наводнение. Одним из наиболее пострадавших населенных пунктов оказался Орск — второй по численности населения город Оренбургской области. 5 апреля в городе прорвало плотину, после чего начало затапливать жилые кварталы.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Пациенты клиники в Москве стали инвалидами после операций хирурга из Киева. Среди них — ученый и бывшая оперная певица

      Слишком частые поломки локомотивов в России объяснили

      «Адмирал Пантелеев» отстрелялся в Японском море

      В Орске возникли проблемы с водоснабжением

      Раскрыты секреты обустройства уютного домашнего офиса

      Фильм Гайдая «Бриллиантовая рука» покажут в кинотеатрах

      Россиянка наказала банк за поступавшие ей в течение года звонки коллекторов

      Американский дрон заметили над Черным морем во время атаки на аэродром в Крыму

      Володин высказался о противниках закона об иноагентах

      Ведущий прогноза погоды испугал пользователей сети поведением в прямом эфире

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше