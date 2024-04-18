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08:54, 18 апреля 2024Россия

В России отреагировали на задержание главы МЧС Чечни в Дагестане

Рогов об инциденте с главой МЧС Чечни в Дагестане: подобного быть не должно
Алихан Цакаев

Алихан Цакаев. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Инцидент с главой МЧС Чечни Алиханом Цакаевым в Дагестане является беспределом. Такое мнение высказал глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.

Цакаев был задержан в Дагестане 14 апреля. Остановить автомобиль, которым управлял мужчина удалось только с помощью полицейского «ежа».

После просмотра видеозаписи с места задержания Цакаева Рогов заявил, что на видео запечатлен факт неповиновения сотрудникам полиции. «Такого быть просто не должно», — сказал общественник. В этой связи он обратил внимание на то, что «уже два года внутри нашего общества очень быстро растет запрос на справедливость».

Ранее были раскрыты подробности задержания главы чеченского МЧС. Согласно поступившим данным, Цакаев попытался наехать на остановивших его автомобиль полицейских. После того как автомобиль удалось остановить, мужчину силой вытащили из-за руля. Через некоторое время чеченского министра забрал командир СОБР «Ахмат» Абузайд Висмурадов, заявивший, что он и его коллеги приехали по тревоге.

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      Алан Босиков
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