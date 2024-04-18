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09:31, 18 апреля 2024Россия

В российском регионе ограничили движение в сторону Казахстана из-за паводка

В Тюменской области ограничили движение в сторону Казахстана из-за паводка

Фото: Tamara Vaal / Reuters

В Тюменской области ограничили движение на трассе в сторону Казахстана из-за паводка. Об этом сообщили власти российского региона, передает РИА Новости.

Речь идет об участке с 56-й по 57-й километр региональной автодороги Ишим — Казанское — граница Республики Казахстан в Казанском районе Тюменской области.

17 апреля стало известно, что в Ишимском районе Тюменской области началась эвакуация из-за угрозы затопления.

Руководство района попросило граждан взять с собой документы, личные вещи и лекарства.

Ранее в Тюменской области из-за паводковой ситуации эвакуацию объявили сразу в 11 населенных пунктах. В МЧС разъяснили, что для минимизации возможных последствий паводка в Казанском муниципальном районе работает аэромобильная группировка ведомства.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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