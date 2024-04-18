В США захотели контролировать ядерное оружие Северной Кореи

США захотели следить вместе с Южной Кореей и Японией за ядерным оружием КНДР

Соединенные Штаты и их союзники обсудили варианты по созданию нового механизма для мониторинга северокорейской программы ядерного оружия и захотели следить за ней вместе с Южной Кореей. Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, передает Fox News.

«Я с нетерпением жду возможности сотрудничать как с Республикой Корея, так и с Японией, а также с единомышленниками в попытках разработать варианты как внутри ООН, так и вне организации», — подчеркнула дипломат на пресс-конференции в Сеуле.

Также в ее заявлении упоминаются Россия и Китай, которые воздержались при недавнем голосовании по резолюции ООН об усилении санкционного режима в отношении КНДР. По ее мнению, Россия не хочет давить на Пхеньян из-за якобы закупок северокорейского оружия. Она также раскритиковала Китай за нежелание поддерживать санкции.

Ранее Национальная разведывательная служба (NIS) Южной Кореи заподозрила Иран в применении северокорейского оружия в ударе по Израилю. В частности, Сеул подозревает Пхеньян в поставках Тегерану беспилотников и баллистических ракет.