Власти объяснили выбитое стекло в утонувшей машине с бойцами СВО

Власти Воронежской области: водитель утонувшего авто военных мог выбить стекло

Водитель утонувшего авто с возвращавшимися со специальной военной операции (СВО) российскими военных мог выбить лобовое стекло машины. Об этом сообщил «Ленте.ру» Олег Мухин, сотрудник пресс-службы правительства Воронежской области, где и утонул автомобиль.

Из слов Мухина следует, что таким образом водитель пытался спастись из тонущей машины. «В машине выбито лобовое стекло. Предположительно, это сделал водитель, но выбраться из воды, по предварительным данным, он не смог», — объяснил «Ленте.ру» Мухин.

Также власти региона добавили, что причиной аварии могли стать «ошибочные маневры водителя» автомобиля с бойцами.

Сообщения о пропаже военнослужащих, которые ехали из зоны СВО в отпуск в Чувашию, стали появляться в сети несколько дней назад. Тревогу забили их родственники, которые рассказали, что военные не выходили на связь с 9 апреля после того, как въехали на платный участок трассы М-4 «Дон».

Впоследствии выяснилось, что авто с российскими бойцами утонуло в реке. Это произошло в том месте, где ранее был установлен понтонный мост. Всего в машине было три человека. Военнослужащие Николай Николаев и Алексей Иванов занимали пассажирские места, за рулем находился водитель Алексей Петров. О случившемся доложили главе Чувашии Олегу Николаеву.